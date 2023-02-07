В Башкирии уровень заболеваемости COVID-19 вырос за неделю на 76%

Уровень заболеваемости COVID-19 в Башкирии за последнюю неделю вырос на 76%. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУР сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. Также он отметил, что на сегодняшний день коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 1,3, по РФ — 1,4.