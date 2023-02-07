В Бакалинском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству животных

С первого февраля 2023 года на территории деревни Ахманово Бакалинского района Башкирии по указу Главы РБ Радия Хабирова ввели карантин по бешенству. Эпизоотическим очагом установлена территория в границах ЛПХ местной жительницы.
Там запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов Государственной ветеринарной службы Башкортостана. Они должны вести наблюдение за животными, которые имели возможный контакт с зараженным скотом, а также провести вакцинацию против бешенства всех восприимчивых животных, относящихся к семействам псовых, кошачьих, куньих, а также крупнорогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более.
Также в населенном пункте запрещено проводить различные ярмарки, выставки, различные мероприятия, а также вывозить животных.