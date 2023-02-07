В Бакалинском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству животных

Там запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов Государственной ветеринарной службы Башкортостана. Они должны вести наблюдение за животными, которые имели возможный контакт с зараженным скотом, а также провести вакцинацию против бешенства всех восприимчивых животных, относящихся к семействам псовых, кошачьих, куньих, а также крупнорогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более.