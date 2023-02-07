В Бакалинском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству животных

С первого февраля 2023 года на территории деревни Ахманово Бакалинского района Башкирии по указу Главы РБ Радия Хабирова ввели карантин по бешенству. Эпизоотическим очагом установлена территория в границах ЛПХ местной жительницы.

Фото №1 - В Бакалинском районе Башкирии объявлен карантин по бешенству животных

Там запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов Государственной ветеринарной службы Башкортостана. Они должны вести наблюдение за животными, которые имели возможный контакт с зараженным скотом, а также провести вакцинацию против бешенства всех восприимчивых животных, относящихся к семействам псовых, кошачьих, куньих, а также крупнорогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более.

Также в населенном пункте запрещено проводить различные ярмарки, выставки, различные мероприятия, а также вывозить животных.

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