В Башкирии по вине экс-сотрудника батутного центра скончался парень и пострадал ребенок

В Кумертау по вине экс-сотрудника батутного центра 19-летний парень получил несовместимые с жизнью травмы, а также пострадал 4-летний ребенок. Инцидент произошел в феврале 2022 года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Кроме того, в этом же батутном центре 4-летний ребенок при прыжке на батуте приземлился на его оголенный металлический каркас, в результате сломав ногу. Указанный каркас также должен был быть надлежащим образом защищен в соответствии с требованиями ГОСТ. После поступления сообщений о несчастных случаях в правоохранительные органы деятельность батутного центра была прекращена.
Свою вину обвиняемый не признал. Следствие собрало достаточную доказательную базу, сейчас уголовное дело находится на стадии рассмотрения в суде.
Фото: СУ СКР по РБ.