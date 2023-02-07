В Башкирии по вине экс-сотрудника батутного центра скончался парень и пострадал ребенок

Кроме того, в этом же батутном центре 4-летний ребенок при прыжке на батуте приземлился на его оголенный металлический каркас, в результате сломав ногу. Указанный каркас также должен был быть надлежащим образом защищен в соответствии с требованиями ГОСТ. После поступления сообщений о несчастных случаях в правоохранительные органы деятельность батутного центра была прекращена.