В Башкирии по вине экс-сотрудника батутного центра скончался парень и пострадал ребенок

В Кумертау по вине экс-сотрудника батутного центра 19-летний парень получил несовместимые с жизнью травмы, а также пострадал 4-летний ребенок. Инцидент произошел в феврале 2022 года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Фото №1 - В Башкирии по вине экс-сотрудника батутного центра скончался парень и пострадал ребенок

В батутном центре Кумертау находящийся в состоянии алкогольного опьянения 19-летний мужчина при прыжке с батута в аттракцион «поролоновая яма» приземлившись на оголенную бетонную поверхность, получил перелом позвоночника, в результате которого спустя 11 дней скончался в больнице. Как установлено следствием, указанный аттракцион не соответствовал требованиями ГОСТ ввиду разрушения защитного мата, расположенного на дне поролоновой ямы, что привело к получению травмы.

пресс-служба СУ СКР по РБ

Кроме того, в этом же батутном центре 4-летний ребенок при прыжке на батуте приземлился на его оголенный металлический каркас, в результате сломав ногу. Указанный каркас также должен был быть надлежащим образом защищен в соответствии с требованиями ГОСТ. После поступления сообщений о несчастных случаях в правоохранительные органы деятельность батутного центра была прекращена.

Свою вину обвиняемый не признал. Следствие собрало достаточную доказательную базу, сейчас уголовное дело находится на стадии рассмотрения в суде.

Фото: СУ СКР по РБ.

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