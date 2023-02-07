Попавшего под поезд подростка санавиацией доставили из Кумертау в Уфу

15-летнего парня, который попал под пассажирский поезд «Оренбург — Уфа» в Куюргазинском районе, доставили из Кумертау в Уфу санитарной авиацией.
Трагедия произошла 23 января. Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию больницы Кумертау. Врачи диагностировали у юноши перелом свода черепа. Машинист поезда подал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но, к сожалению, трагедии избежать не удалось.
В министерстве здравоохранения РБ изданию ИА "Башинформ" сообщили о самочувствии пациента.
Ранее глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пояснил, что молодой человек был в наушниках и не услышал приближения поезда.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.