В Башкирии женщина зарезала пьяного насильника

Женщин принялись разнимать. Потерпевший предложил ей продолжить выпивать у него, и та согласилась. Спустя какое-то количество выпитого спиртного потерпевший, по словам женщины, стал приставать к ней с предложением заняться любовью. Та ответила отказом, и тогда мужчина взял нож, разрезал ей трусы и выкинул их на пол.