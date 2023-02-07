В Башкирии женщина зарезала пьяного насильника

В Салавате ранее судимая женщина зарезала пьяного насильника. Городской суд вынес ей приговор.
Женщина рассказала, что она с бывшей свекровью распивала спиртные напитки. Через некоторое время к ним зашла соседка свекрови, с которой у подсудимый вспыхнула ссора, переросшая в драку.
Женщин принялись разнимать. Потерпевший предложил ей продолжить выпивать у него, и та согласилась. Спустя какое-то количество выпитого спиртного потерпевший, по словам женщины, стал приставать к ней с предложением заняться любовью. Та ответила отказом, и тогда мужчина взял нож, разрезал ей трусы и выкинул их на пол.
Женщина выхватила у мужчины нож и ударила его в шею. Потерпевший упал на живот, и тогда подсудимая взяла еще один нож нанесла удар уже в спину. После этого жительница Салавата позвонила подруге, рассказала о произошедшем и попросила ее вызвать скорую помощь. Прибыв на место происшествия, медики констатировали смерть потерпевшего.
Свою вину женщина не признала, аргументировав тем, что убила мужчину в ходе самообороны. Суд признал ее виновной и приговорил к семи годам лишения свободы.