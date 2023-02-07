Стала известна личность погибшего жителя Башкирии, выпрыгнувшего из полицейской машины

Задержанный по подозрению в хранении наркотиков житель Башкирии выпрыгнул из машины полицейских и погиб: его насмерть сбил проезжавший автомобиль. Трагедия произошла 5 февраля.
Погибшим оказался 34-летний уроженец Гафурийского района Матвей Р. (имя изменено, - прим.ред.). Известно, что мужчина занимался бизнесом.
В день трагедии сотрудники МВД сообщили, что житель Башкирии проходит по 228-1 статье (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и попросили проследовать его за ними. Во время перевозки мужчины в отдел, он решил сбежать: открыл дверь движущейся машины и выпрыгнул. В тот же момент его сбила иномарка.
Молодого мужчину пытались спасти медики, однако он умер в карете скорой помощи.