Стала известна личность погибшего жителя Башкирии, выпрыгнувшего из полицейской машины

В день трагедии сотрудники МВД сообщили, что житель Башкирии проходит по 228-1 статье (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и попросили проследовать его за ними. Во время перевозки мужчины в отдел, он решил сбежать: открыл дверь движущейся машины и выпрыгнул. В тот же момент его сбила иномарка.