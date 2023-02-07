Уфимские студенты создают метогеномную карту Башкирии

Уфимский университет науки и технологий – единственный вуз республики, в котором реализуется федеральный проект по развитию передовой инженерной школы «Моторы будущего». Она занимается разработкой перспективных электрических машин и изделий радиоэлектронной аппаратуры. В преддверии Дня российской науки в Уфимском университете науки и технологий прошел пресс-тур «От студента до ученого». Журналистам рассказали о внедрении науки в реальный сектор экономики, ознакомили с работой летающих лабораторий и коворкинг-центра. В вузе сейчас активно развиваются студенческие стартапы. Ребята, которые выиграли гранты в прошлом году, уже создали 22 юридических лица. Они разрабатывают программное обеспечение и продукты непосредственно для промышленности.