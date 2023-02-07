Врачи Уфы помогли пациентке в критическом акушерском состоянии

Врачи Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе пришли на помощь пациентке в критическом акушерском состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Врачи Уфы помогли пациентке в критическом акушерском состоянии

Женщина находилась на лечении в отделении патологии беременности РКПЦ. У пациентки диагностировали полное предлежание плаценты, признаки её врастания в шейку и стенку матки, а также в рубец, который был сформирован после двух операций кесарева сечения.

Для лечения будущей мамы неоднократно проводились консилиумы с участием лечащего доктора, заведующего отделением, заместителей главного врача по акушерско-гинекологической и педиатрической помощи.

На 34-35 неделе беременности состояние пациентки осложнилось хирургической патологией. У женщины произошло ущемление пупочной грыжи больших размеров. Была проведена экстренная сложная органосохраняющая операция.

Во время проведения операции использовались современные кровесберегающие технологии. Одномоментно выполнена герниорафия — хирургическая операция по лечению грыжи брюшной стенки. В связи со сложной акушерской и хирургической патологиями, обширным оперативным вмешательством, сопряженным с высокой кровопотерей (более 2 л), информация о данной пациентке внесена в федеральную систему мониторинга КАС (критические акушерские состояния). Пациентка была экстренно родоразрешена раньше предполагаемого срока, из-за чего малыш появился на свет очень слабым. Сегодня он набрал вес и хорошо себя чувствует! В детской реанимации ему оказали высококвалифицированную помощь, а после перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Малыш с мамой уже выписаны домой.

 Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Фото:  Айрат Рахматуллин.

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