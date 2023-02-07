Врачи Уфы помогли пациентке в критическом акушерском состоянии

Врачи Республиканской клинической больницы им. Куватова в Уфе пришли на помощь пациентке в критическом акушерском состоянии. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Женщина находилась на лечении в отделении патологии беременности РКПЦ. У пациентки диагностировали полное предлежание плаценты, признаки её врастания в шейку и стенку матки, а также в рубец, который был сформирован после двух операций кесарева сечения.
Для лечения будущей мамы неоднократно проводились консилиумы с участием лечащего доктора, заведующего отделением, заместителей главного врача по акушерско-гинекологической и педиатрической помощи.
На 34-35 неделе беременности состояние пациентки осложнилось хирургической патологией. У женщины произошло ущемление пупочной грыжи больших размеров. Была проведена экстренная сложная органосохраняющая операция.
Фото: Айрат Рахматуллин.