Врачи Уфы помогли пациентке в критическом акушерском состоянии

Во время проведения операции использовались современные кровесберегающие технологии. Одномоментно выполнена герниорафия — хирургическая операция по лечению грыжи брюшной стенки. В связи со сложной акушерской и хирургической патологиями, обширным оперативным вмешательством, сопряженным с высокой кровопотерей (более 2 л), информация о данной пациентке внесена в федеральную систему мониторинга КАС (критические акушерские состояния). Пациентка была экстренно родоразрешена раньше предполагаемого срока, из-за чего малыш появился на свет очень слабым. Сегодня он набрал вес и хорошо себя чувствует! В детской реанимации ему оказали высококвалифицированную помощь, а после перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Малыш с мамой уже выписаны домой.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ