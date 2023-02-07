Вооруженный житель Башкирии упал и не смог выломать дверь магазина

В Башкирии мужчина попытался ограбить придорожный магазин, но потерпел крах. Его неудачное преступление попало на камеры видеонаблюдения и разлетелось по Сети, чем он насмешил пользователей соцсетей.

Инцидент произошел на АЗС в селе Шафраново Альшеевского района республики. На кадрах видно, как мужчина в балаклаве и с охотничьим ружьем пытается выломать дверь, но поскальзывается и падает. На шум приходит сотрудница магазина, на которую позже горе-преступник направит оружие.