В Уфе 36-летний мужчина грозился убить жену из-за замечаний в его адрес

В Уфе 36-летний житель угрожал жене убить ее. Мужчине не понравилось, что его супруга посмела сделать ему замечание.

Фото №1 - В Уфе 36-летний мужчина грозился убить жену из-за замечаний в его адрес

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, о семейном дебошире узнал участковый, который решил проверить пару. Ранее супруги попадали в поле зрение правоохранителей: мужчина злоупотребляет алкоголем и начинает нарушать закон. Жена выходки мужа терпела, ведь в трезвом состоянии он хороший человек, говорила она. Однако выходки уфимца не прекращались.

«В квартире участковый обнаружил пьяного 36-летнего уфимца. Помимо неподобающего поведения, он был недоволен тем, что его жена делала ему неоднократные замечания. В порыве гнева мужчина взял нож и стал угрожать супруге расправой. Страж порядка доставил семейного дебошира в отдел полиции»

Пресс-служба МВД по РБ

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством».

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ