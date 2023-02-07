В Уфе 36-летний мужчина грозился убить жену из-за замечаний в его адрес

В Уфе 36-летний житель угрожал жене убить ее. Мужчине не понравилось, что его супруга посмела сделать ему замечание.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, о семейном дебошире узнал участковый, который решил проверить пару. Ранее супруги попадали в поле зрение правоохранителей: мужчина злоупотребляет алкоголем и начинает нарушать закон. Жена выходки мужа терпела, ведь в трезвом состоянии он хороший человек, говорила она. Однако выходки уфимца не прекращались.