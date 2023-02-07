В Уфе ведутся поиски 15-летнего подростка, который нуждается в медпомощи

Волонтёры поисково-спасательной организации «БашРегионСпас» сообщили о старте новых поисков.
Сегодня, 7 февраля, в Уфе без вести пропал 15-летний Радмир Мавлютов. Он вышел из школы, но домой так и не дошёл. Волонтёры просят помощи в поисках у жителей города, так как мальчик нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы русые, средней длины, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку до колен, серые утепленные штаны, черные кожаные ботинки, серо-синюю шапку.
Всех, кто знает, где может находиться ребенок, просят позвонить по телефонам: 8 937 3 102 112 или 112.