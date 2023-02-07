В Уфе ведутся поиски 15-летнего подростка, который нуждается в медпомощи

Сегодня, 7 февраля, в Уфе без вести пропал 15-летний Радмир Мавлютов. Он вышел из школы, но домой так и не дошёл. Волонтёры просят помощи в поисках у жителей города, так как мальчик нуждается в медицинской помощи.