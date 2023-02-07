Минземимущество Башкирии обеспечило поступление в бюджет республики 13,5 млрд рублей

Земля должна приносить пользу, каждый её гектар должен быть учтён. Инвентаризацию земель сельхозназначения и ввод в оборот всей неиспользуемой пашни Глава Башкортостана обозначил как одну из приоритетных задач регионального Министерства земельных и имущественных отношений. Сегодня в Уфе состоялось коллегия по итогам работы ведомства в минувшем году.

На собрании руководитель региона обозначил задачи на перспективу. В своем выступлении Радий Хабиров заявил, что надо продолжить реформу системы управления госактивами. Предприятия, имеющие стратегическое для республики значение, продолжат работать в формате унитарных. Еще одна задача министерства – формировать земельные участки под жилищную застройку и крупные инвестпроекты.

По итогам 2022 года мы пересекли некую психологическую отметку в жилищном строительстве – построили 3 млн кв. м. жилья. В рамка нацпроекта и по поручению президента к 2030 году мы должны строить 4 млн кв.м. жилья. Ключевым вопросом здесь является земля. От того, насколько эффективно вы будете отрабатывать вопросы, связанные с определением земли, формированием участков, предоставлением участков, будут зависеть темпы и качество жилищного строительства. Это важнейшая задача для Минземимущества.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сильной стороной работы министерства является активный переход на цифровой формат работы, отметили на коллегии. За год число услуг, переведенных в электронный вид, выросло с 17 до 26.

В планах на 2023 год перевести еще шесть услуг в электронный вид. Все эти разделы должны будут подключиться к единой системе. Сейчас эта работа ведется.  

Наталья Полянская, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

В целом Министерство земельных и имущественных отношений республики показало по итогам 2022 года хорошие результаты работы. Ведомство обеспечило поступление в бюджет региона 13,5 миллиарда рублей. За добросовестный и плодотворный труд ряд сотрудников сегодня получили государственные и ведомственные награды.

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