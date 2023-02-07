Минземимущество Башкирии обеспечило поступление в бюджет республики 13,5 млрд рублей

Земля должна приносить пользу, каждый её гектар должен быть учтён. Инвентаризацию земель сельхозназначения и ввод в оборот всей неиспользуемой пашни Глава Башкортостана обозначил как одну из приоритетных задач регионального Министерства земельных и имущественных отношений. Сегодня в Уфе состоялось коллегия по итогам работы ведомства в минувшем году.
На собрании руководитель региона обозначил задачи на перспективу. В своем выступлении Радий Хабиров заявил, что надо продолжить реформу системы управления госактивами. Предприятия, имеющие стратегическое для республики значение, продолжат работать в формате унитарных. Еще одна задача министерства – формировать земельные участки под жилищную застройку и крупные инвестпроекты.
Сильной стороной работы министерства является активный переход на цифровой формат работы, отметили на коллегии. За год число услуг, переведенных в электронный вид, выросло с 17 до 26.
В целом Министерство земельных и имущественных отношений республики показало по итогам 2022 года хорошие результаты работы. Ведомство обеспечило поступление в бюджет региона 13,5 миллиарда рублей. За добросовестный и плодотворный труд ряд сотрудников сегодня получили государственные и ведомственные награды.