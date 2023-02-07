Минземимущество Башкирии обеспечило поступление в бюджет республики 13,5 млрд рублей

По итогам 2022 года мы пересекли некую психологическую отметку в жилищном строительстве – построили 3 млн кв. м. жилья. В рамка нацпроекта и по поручению президента к 2030 году мы должны строить 4 млн кв.м. жилья. Ключевым вопросом здесь является земля. От того, насколько эффективно вы будете отрабатывать вопросы, связанные с определением земли, формированием участков, предоставлением участков, будут зависеть темпы и качество жилищного строительства. Это важнейшая задача для Минземимущества.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан