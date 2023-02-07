В Правительстве Башкортостана обсудили развитие придорожного сервиса

Было отмечено, что активная работа по созданию условий для туристов в республике ведется с 2020 года. За это время была усовершенствована нормативно-правовая база. Так появилась возможность предоставления объектов придорожного сервиса в аренду, были снижены требования по числу создаваемых рабочих мест. Теперь при реализации таких проектов необходимо принять на работу 15 человек вместо ранее обозначенных 20.