В Уфе проводили вторую группу участников СВО после краткосрочного отпуска

Ситуация в зоне СВО нормализуется, и у бойцов появилась возможность приезжать домой к родным на побывку. 10 дней на родине в кругу близких провели бойцы башкирских батальонов имени Шаймуратова и Доставалова. Сегодня они возвращаются в зону специальной военной операции. Провожали военнослужащих с республиканского сборного пункта.
Он провожает сына после отпуска. Хотя и сам недавно был бойцом башкирского батальона имени Шаймуратова. Пошёл добровольцем вслед за сыном, чтобы быть рядом. Но в силу возраста бывшего бойца с позывным «Вини» вернули домой.
10 дней они находились в кругу родных и близких. Провели время дома рядом с семьей, колесили по республике, навещая родственников. Но отпуск закончился, пора возвращаться к боевым товарищам.
Слёзы и крепкие объятия. Проводить бойцов в республиканский сборный пункт пришли родители, жёны, дети и близкие военнослужащих.
Остались дома пока только военнослужащие, получившие ранения. Они будут проходить реабилитационное лечение. Все остальные, кто прибыл в кратковременный отпуск, уезжают обратно в расположение своих подразделений.
Это вторая группа военнослужащих, которые возвращаются в зону СВО после двухнедельного отпуска. На смену им приедут другие добровольцы. Трансфер от республики позволяет бойцам значительно экономить время, поменьше находиться в пути и подольше быть с родными и близкими.