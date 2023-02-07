В Уфе проводили вторую группу участников СВО после краткосрочного отпуска

Ситуация в зоне СВО нормализуется, и у бойцов появилась возможность приезжать домой к родным на побывку. 10 дней на родине в кругу близких провели бойцы башкирских батальонов имени Шаймуратова и Доставалова. Сегодня они возвращаются в зону специальной военной операции. Провожали военнослужащих с республиканского сборного пункта.

Он провожает сына после отпуска. Хотя и сам недавно был бойцом башкирского батальона имени Шаймуратова. Пошёл добровольцем вслед за сыном, чтобы быть рядом. Но в силу возраста бывшего бойца с позывным «Вини» вернули домой.

Сейчас, когда меня там нет, побаиваюсь, страшно, а когда рядом вместе с ним были, друг друга поддерживали, и ребята там, честно, хорошие, так-то не сильно боялся. Подразделение у нас там хорошее, ребята вообще все золотые. Позывной «Вини»

10 дней они находились в кругу родных и близких. Провели время дома рядом с семьей, колесили по республике, навещая родственников. Но отпуск закончился, пора возвращаться к боевым товарищам.

С июля прошлого года нахожусь на специальной военной операции, то есть чуть больше полугода, отдохнуть получилось. – Не было ли мысли остаться? – Нет, такой мысли не было, возвращаться обратно нужно, кто-то должен Родину защищать. Позывной «Ведьмак», военнослужащий башкирского батальона имени Александра Доставалова

Слёзы и крепкие объятия. Проводить бойцов в республиканский сборный пункт пришли родители, жёны, дети и близкие военнослужащих.

Супруг был дома 10-11 дней, ну насладиться, конечно же, не успели, хотелось бы, чтобы не уезжал, но долг зовёт, провожаем всей семьей. Эльвира Садретдинова, супруга военнослужащего

Остались дома пока только военнослужащие, получившие ранения. Они будут проходить реабилитационное лечение. Все остальные, кто прибыл в кратковременный отпуск, уезжают обратно в расположение своих подразделений.

Ребята отдохнули, возвращаются к месту несения службы, и этим же автобусом, который выделил Радий Фаритович, приедет очередная партия наших отпускников. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими