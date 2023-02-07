Жителю Уфы, обвиняемому в покушении на убийство по найму, ужесточили приговор

Верховный суд Башкортостана ужесточил наказание жителю Уфы, обвиняемому в покушении на убийство по найму. Ранее он был осужден на 4 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Подсудимый принял предложение предпринимателя убить риелтора за вознаграждение, с которой у него возник конфликт из-за неисполнения имущественных обязательств.

В феврале 2015 года в центре Уфы злоумышленник напал на жертву, нанес несколько ударов ножом и скрылся. В результате потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, она выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. пресс-служба прокуратуры РБ

Гособвинитель не согласился с вынесенным приговром и обжаловал его. Верховный суд РБ приговорил уфимца к 10 годам лишения свободы.