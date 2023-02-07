Жителю Уфы, обвиняемому в покушении на убийство по найму, ужесточили приговор

Верховный суд Башкортостана ужесточил наказание жителю Уфы, обвиняемому в покушении на убийство по найму. Ранее он был осужден на 4 года лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Подсудимый принял предложение предпринимателя убить риелтора за вознаграждение, с которой у него возник конфликт из-за неисполнения имущественных обязательств.
Гособвинитель не согласился с вынесенным приговром и обжаловал его. Верховный суд РБ приговорил уфимца к 10 годам лишения свободы.
Материалы уголовного дела в отношении организатора выделены в отдельное производство в связи с его нахождением в розыске.