Новый ФАП и оборудование: в Стерлибашевском районе реализуют нацпроект «Здравоохранение»

В Стерлибашевской центральной районной больнице установили новые аппараты, появился маммограф – раньше пациентки вынуждены были ездить в Стерлитамак. А для жителей деревни Муртаза построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Прежде ФАП находился в старом небольшом холодном здании.
Очередь на диспансеризацию в деревне Муртаза уже не выстраивается на улице. Обследования, медицинскую помощь жители получают теперь в комфортных условиях. Раньше фельдшер работала в холодном маленьком помещении. В новом здании ФАПа увеличился поток пациентов. Больше стало не только места, но и возможностей для обследования больных.
В центральную районную больницу теперь пациенты ездят только к узким специалистам. К слову, в медучреждении тоже обновили оборудование. В прошлом году по нацпроекту «Здравоохранение» установили аппарат ФГС, флюорограф, УЗИ. Также жительницам Стерлибашевского района для маммографических обследований теперь не нужно ездить согласно маршрутизации в Стерлитамак, в ЦРБ появилось собственное оборудование. В январе в больнице установили новый аппарат ИВЛ. С помощью него будут лечить пациентов с неинфекционными заболеваниями.