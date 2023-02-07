Новый ФАП и оборудование: в Стерлибашевском районе реализуют нацпроект «Здравоохранение»

В Стерлибашевской центральной районной больнице установили новые аппараты, появился маммограф – раньше пациентки вынуждены были ездить в Стерлитамак. А для жителей деревни Муртаза построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Прежде ФАП находился в старом небольшом холодном здании.

Очередь на диспансеризацию в деревне Муртаза уже не выстраивается на улице. Обследования, медицинскую помощь жители получают теперь в комфортных условиях. Раньше фельдшер работала в холодном маленьком помещении. В новом здании ФАПа увеличился поток пациентов. Больше стало не только места, но и возможностей для обследования больных.