Радий Хабиров встретился с новым председателем Союза писателей Башкирии

На встрече обсудили вопросы развития башкирской литературы, поддержки авторов и издательской деятельности.  Союз писателей объединяет более 300 прозаиков, поэтов, драматургов.

Недавно избранный председатель Союза писателей Айгиз Баймухаметов рассказал, что организация размещается в особняке Поликарпова, который является памятником архитектуры и требует обновления. Радий Хабиров поручил уже в этом году начать в здании ремонт и в перспективе создать на его площадке современное творческое пространство для литераторов.

Союз писателей – это солидная творческая организация, которая в следующем году будет отмечать 90-летний юбилей. Отрадно, что глава республики оказывает пристальное внимание к судьбе нашей творческой организации. Дал слово, что будет серьезная поддержка, и это окрыляет нас.

Айгиз Баймухаметов, председатель Союза писателей Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров встретился с новым председателем Союза писателей Башкирии
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