Радий Хабиров встретился с новым председателем Союза писателей Башкирии

Недавно избранный председатель Союза писателей Айгиз Баймухаметов рассказал, что организация размещается в особняке Поликарпова, который является памятником архитектуры и требует обновления. Радий Хабиров поручил уже в этом году начать в здании ремонт и в перспективе создать на его площадке современное творческое пространство для литераторов.