«Не игрушка»: сериал телеканала «Тамыр» появится в русском дубляже на кинопорталах страны

Сериал «Не игрушка» планируют залить с качественным дубляжом на русском языке на известные кинопорталы страны. Об этом рассказала автор концепции и продюсер кинокартины Гульназ Кульсарина на презентации фильма в кинотеатре «Родина». Собрали всех создателей и всех актеров. Среди них – народные и заслуженные артисты республики.

Вместо билета – любимые игрушки. Дети предъявляли их на входе в кинотеатр «Родина». Здесь ребята встретились с полюбившимися героями и создателями сериала «Не игрушка». Восьмисерийный телефильм уже четвертый по счету у телеканала «Тамыр». Премьера на БСТ состоялась в новогодние праздники. Более 50 актеров принимали участие в съемках. Артур Рамазанов сыграл роль мальчика – дедушку Фахретдина в молодости.

Можно собраться с семьей, с близкими, с родными и посмотреть этот крутой сериал. Артур Рамазанов

Настоящий праздник детства устроили на презентации телесериала его создатели. На красной дорожке маленькие актеры чувствовали себя уверенно, а поддержать их пришли родные и близкие.

Мы пришли на презентацию, потому что в этом сериале снимался мой племянник Динислам. Очень рады, в целом мы смотрели сериал, очень понравился. Мне кажется, такая свежая идея, которая нравится именно молодежи и подрастающему поколению. Ильфат Кинзябаев

Мы, конечно, очень рады за Динислама. Это его первая такая большая роль, и он большой молодец. И мы пришли его поддержать, всю команду поддержать. Ребята молодцы. Мы за них очень рады. Алия Кинзябаева

«Не игрушка» – это фильм о сложных взаимоотношениях поколений. Герои сериала – подростки. Кто-то из многодетной семьи, кто-то потерял мать и живет только с отцом, а кто-то – единственный ребенок у родителей, страдающий от недостатка внимания.

Название сериала уже говорит само за себя: «Не игрушка», то есть мы детей называем «неигрушками» – их проблемы также важны, как и проблемы взрослых людей. Также сериал поднимает проблему взаимоотношений в семье, взаимодействие родителей с детьми, а также отношения между собой, между подростками. Гульчачак Игибаева, режиссер сериала «Не игрушка»

У нас поколение сейчас очень умное, продвинутое. Они смогут все понять и чему-то научиться. Дамир Юсупов, автор сценария сериала «Не игрушка»

Молодым людям, школьникам и вообще маленьким есть что сказать. Есть там правильные фразы. Там есть правильные направления для молодежи. Ильдар Гумеров, народный артист Республики Башкортостан

Изначально планировали снять третий сезон «Бирешмэ». Но получилась совершенно новая история и герои. Съемки проходили в Уфе, а также Гафурийском и Архангельском районах. Сериал дублируют на русском языке. Обещают, что скоро он появится в свободном доступе в интернете.

По всей России нас уже знают как людей, которые умеют делать сериалы для детей. И наши сериалы получали высшую награду российского телевидения на «ТЭФИ-регион». Гульназ Кульсарина, директор детско-юношеского телеканала «Тамыр», автор концепции и продюсер сериала «Не игрушка»