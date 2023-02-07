«Не игрушка»: сериал телеканала «Тамыр» появится в русском дубляже на кинопорталах страны

Сериал «Не игрушка» планируют залить с качественным дубляжом на русском языке на известные кинопорталы страны. Об этом рассказала автор концепции и продюсер кинокартины Гульназ Кульсарина на презентации фильма в кинотеатре «Родина». Собрали всех создателей и всех актеров. Среди них – народные и заслуженные артисты республики.
Вместо билета – любимые игрушки. Дети предъявляли их на входе в кинотеатр «Родина». Здесь ребята встретились с полюбившимися героями и создателями сериала «Не игрушка». Восьмисерийный телефильм уже четвертый по счету у телеканала «Тамыр». Премьера на БСТ состоялась в новогодние праздники. Более 50 актеров принимали участие в съемках. Артур Рамазанов сыграл роль мальчика – дедушку Фахретдина в молодости.
Настоящий праздник детства устроили на презентации телесериала его создатели. На красной дорожке маленькие актеры чувствовали себя уверенно, а поддержать их пришли родные и близкие.
«Не игрушка» – это фильм о сложных взаимоотношениях поколений. Герои сериала – подростки. Кто-то из многодетной семьи, кто-то потерял мать и живет только с отцом, а кто-то – единственный ребенок у родителей, страдающий от недостатка внимания.
Изначально планировали снять третий сезон «Бирешмэ». Но получилась совершенно новая история и герои. Съемки проходили в Уфе, а также Гафурийском и Архангельском районах. Сериал дублируют на русском языке. Обещают, что скоро он появится в свободном доступе в интернете.
Первая детская премия «Бирешмә», рожденная во время создания одноименного сериала, получила бронзового Орфея. А в прошлом году Адель Сунаргулова стала лучшим режиссером страны с фильмом «Ышан». Киноработы покоряют не только юных телезрителей, но и судей всероссийских конкурсов.