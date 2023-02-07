В Уфе состоялось открытие чемпионата России по греко-римской борьбе

В Уфе стартовал самый главный борцовский турнир страны. Сегодня в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой прошла торжественная церемония открытия чемпионата России по греко-римской борьбе. Также сегодня открылся еще один борцовский зал. На масштабный спортивный форум приехали олимпийские чемпионы, победители мировых и европейских соревнований как действующие, так и завершившие карьеру. В том числе триумфаторы сеульской Олимпиады 1988 года, 35-летию этих Игр и посвятили чемпионат России в Уфе.

Десятки регионов страны, сильнейшие спортсмены, которые пока не выступают на соревнованиях мирового уровня. Потому чемпионат России – едва ли не самый главный старт сезона. Каждый спортсмен должен быть готов в любую минуту.

От имени дружного, многонационального четырехмиллионного Башкортостана приветствую вас всех в Уфе. Проведение чемпионата России по греко-римской борьбе для нас – огромная честь. Это настоящий праздник спорта. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На церемонии открытия чествуют главных героев борцовского ковра республики. Среди них ветераны, стоявшие у истоков спортивного движения. В том числе Венер Гайнуллин. Глава республики вручил ему Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

Затем выходят те, кому предстоит бороться и добиваться побед. Одни получают значки мастеров спорта России, другие – сертификаты на автомобиль или квартиру. Речь идет о Саид-Хусейне Бакаеве и Адлане Амриеве и их наставниках. Ребята триумфально выступили на уфимском первенстве мира по спортивной борьбе в 2021.

Награды – результат системной работы: в республике возводятся спортивные объекты, внедряются программы по поддержке тренеров и атлетов. С этого года участникам проекта «Сельский тренер» будут вручать сертификаты на один миллион рублей.

Центр гребного слалома, центр фехтования, дворец борьбы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны. В подтверждение – сегодняшнее открытие борцовского и тренажерного залов в Уфе. Их общая площадь – порядка 800 кв. м. Работы шли два с половиной месяца. Обновлена инженерия, установлено оборудование. Для детей сделана специальная вентиляция с подогревом для комфортного занятия спортом в межсезонье. Заниматься с ребятами здесь будет Джефф Монсон.