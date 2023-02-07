«Салават Юлаев» обыграл московский ЦСКА на своем льду

Сегодня уфимский «Салават» взял реванш в матче с московским ЦСКА на своём льду. К моменту этой встречи юлаевцы успели отдохнуть четыре дня, «армейцы» продолжают играть через день.

Счёт открыл капитан уфимцев Григорий Панин. Во втором периоде счёт не изменился. В заключительном игровом отрезке юлаевцы почти шесть минут играли в меньшинстве, но сумели отбиться. Однако позже гостям все равно удалось сравнять счёт.