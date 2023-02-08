Администрация Уфы рассказала, как продвигается строительство школы на 1 225 мест

В башкирской столице в квартале №23 микрорайона «Затон-Восточный» продолжается возведение школы на 1 225 мест. На сегодняшний день строители ведут работы по кладке стен и перегородок в блоках А, Б, В, Г, а также завершается устройство кровли блока Д. Одновременно подводятся инженерные коммуникаций, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.