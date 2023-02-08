Администрация Уфы рассказала, как продвигается строительство школы на 1 225 мест

В башкирской столице в квартале №23 микрорайона «Затон-Восточный» продолжается возведение школы на 1 225 мест. На сегодняшний день строители ведут работы по кладке стен и перегородок в блоках А, Б, В, Г, а также завершается устройство кровли блока Д. Одновременно подводятся инженерные коммуникаций, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Фото №1 - Администрация Уфы рассказала, как продвигается строительство школы на 1 225 мест

Строительство одной из самых больших школ Башкортостана стартовало в марте прошлого года. Общая площадь учебного заведения составляет свыше 18,3 тысяч квадратных метров. Заказчиком строительства выступает Минобр Башкирии.

Масштабное строительство ведется благодаря национальному проекту «Образование» и концессионному соглашению о финансировании. Оно заключено между минобрнауки Башкирии и ООО «Седьмая концессионная компания «Просвещение».

Микрорайон «Затон» активно развивается, возводятся новые жилые кварталы и, соответственно, увеличивается население. Ввод в эксплуатацию школы в жилом районе «Затон-Восточный» позволит организовать современный образовательный процесс.

пресс-служба мэрии Уфы

Кроме этого, для обеспечения транспортной доступности застраиваемого микрорайона «Затон-Восточный», включая подъезды к школе, одновременно ведется строительство семи новых улиц в кварталах № 21 и 23. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: Мэрия Уфы.

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