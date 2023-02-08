Во время СВО погиб 44-летний стрелок из Башкирии

Во время СВО погиб 44-летний Рустам Шайхутдинов. О гибели уроженца села Верхний Сардык сообщил глава Туймазинского района Айдар Суфиянов.
Стрелка похоронили со всеми почестями: проститься с бойцом пришли сотрудники местной администрации, его односелчане и близкие. Айдар Суфиянов выразил глубочайшие соболезнования семье Рустама Шайхутдинова, его двум детям и жене.
Справка
Рустам Шайхутдинов после окончания девяти классов в сельской школе № 5 поступил в Октябрьский ПТУ № 4. В училище выучился на водителя. С 1996-го по 1998 год служил в армии на должности старшего механика-водителя танка с ракетно-пушечным вооружением.
После службы работал на разных предприятиях района, вел свое подсобное хозяйство. В октябре 2022 года заключил контракт с войсковой частью и отправился в зону СВО. Был назначен старшим стрелком мотострелкового отделения.