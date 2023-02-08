Во время СВО погиб 44-летний стрелок из Башкирии

Рустам Шайхутдинов после окончания девяти классов в сельской школе № 5 поступил в Октябрьский ПТУ № 4. В училище выучился на водителя. С 1996-го по 1998 год служил в армии на должности старшего механика-водителя танка с ракетно-пушечным вооружением.