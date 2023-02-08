Спасатели Уфы помогли щенку, который застрял между гаражами

Мужчина был в гараже, когда услышал жалобный скулёж. Он вышел на улицу и заметил щеночка, который всеми силами пытался привлечь внимание человека. Малыш повёл мужчину в сторону соседних гаражей и вскоре остановился возле двух плотно прилегающих к друг другу строений. Там уфимец и заметил застрявшего щеночка.