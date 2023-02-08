Спасатели Уфы помогли щенку, который застрял между гаражами

7 февраля к спасателям Управления гражданской защиты Уфы обратился местный житель, который заметил щеночка в беде.
Мужчина был в гараже, когда услышал жалобный скулёж. Он вышел на улицу и заметил щеночка, который всеми силами пытался привлечь внимание человека. Малыш повёл мужчину в сторону соседних гаражей и вскоре остановился возле двух плотно прилегающих к друг другу строений. Там уфимец и заметил застрявшего щеночка.
Самостоятельно вызволить малыша мужчина не смог, поэтому обратился к спасателям. С помощью гидравлического инструмента гаражи были раздвинуты, а щеночек спасён из западни. Помощь врачей малышу не потребовалась.
Фото: УГЗ г. Уфы.