Спасатели Уфы помогли щенку, который застрял между гаражами

7 февраля к спасателям Управления гражданской защиты Уфы обратился местный житель, который заметил щеночка в беде.

Фото №1 - Спасатели Уфы помогли щенку, который застрял между гаражами

Мужчина был в гараже, когда услышал жалобный скулёж. Он вышел на улицу и заметил щеночка, который всеми силами пытался привлечь внимание человека. Малыш повёл мужчину в сторону соседних гаражей и вскоре остановился возле двух плотно прилегающих к друг другу строений. Там уфимец и заметил застрявшего щеночка.

Самостоятельно вызволить малыша мужчина не смог, поэтому обратился к спасателям. С помощью гидравлического инструмента гаражи были раздвинуты, а щеночек спасён из западни. Помощь врачей малышу не потребовалась.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

Уфимская волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями