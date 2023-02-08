Собака-спасатель из Уфы участвует в международной премии

Собака-спасатель из Уфы Торин участвует в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом сообщили в правительстве Башкирии.
Бордер-колли Торин служит в аварийно-спасательной службе Госкомитета по ЧС. Он занимается поиском пропавших людей. Торин – единственная собака-спасатель в регионе, которая официально служит в службе спасения.
Проголосовать за Торина можно на сайте. Его номер 14. Голосовать можно неограниченное количество раз. Первый этап голосования за народных героев продлится до 20 февраля.