В Давлекановском районе Башкирии провели «Ауылпиаду»

В Давлекановском районе провели зимнюю «Ауылпиаду» – деревенскую олимпиаду. Её организовали в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Между собой соревновались 16 сельских поселений муниципалитета.
Рахима Мурадымова наравне с молодыми участвует в состязаниях зимней «Ауылпиады». В прошлом она учила детей биологии, а сейчас подает пример ребятам, как оставаться активной и энергичной в 80 лет.
«Ауылпиаду» провели в деревне Соколовка в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Это так называемая деревенская олимпиада. С каждым годом число её участников растет. Проводят ее и летом. На этой «Ауылпиаде» собрались представители 16 сельских поселений Давлекановского района. Жители соревновались в лыжных гонках, зимний волейбол, перетягивании каната, прыжках в длину, стрельбе из пневматики и хоккее. В этом виде спорта сильнее оказалась команда из села Старокурманкеево. Тренирует ребят фермер Ямиль Арсланов.
Соколовский сельсовет в этом году стал победителем муниципального этапа конкурса «Трезвое село». А село Старокурманкеево в 2020 году в интернет-голосовании получило спецприз. И на территории населенного пункта установили игровую площадку с тренажерами.
Соколовцы с 2016 года участвуют в республиканском конкурсе «Трезвое село», при этом ни разу его не пропускают. Сейчас жители дружно готовятся к республиканскому этапу. И настроены на успех.