В Давлекановском районе Башкирии провели «Ауылпиаду»

В Давлекановском районе провели зимнюю «Ауылпиаду» – деревенскую олимпиаду. Её организовали в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Между собой соревновались 16 сельских поселений муниципалитета.

Рахима Мурадымова наравне с молодыми участвует в состязаниях зимней «Ауылпиады». В прошлом она учила детей биологии, а сейчас подает пример ребятам, как оставаться активной и энергичной в 80 лет.

Молодые подтягивайтесь. Большое спасибо тем, кто организовал это мероприятие. Рахима Мурадымова

«Ауылпиаду» провели в деревне Соколовка в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Это так называемая деревенская олимпиада. С каждым годом число её участников растет. Проводят ее и летом. На этой «Ауылпиаде» собрались представители 16 сельских поселений Давлекановского района. Жители соревновались в лыжных гонках, зимний волейбол, перетягивании каната, прыжках в длину, стрельбе из пневматики и хоккее. В этом виде спорта сильнее оказалась команда из села Старокурманкеево. Тренирует ребят фермер Ямиль Арсланов.

Игра получилась у нас оживленная, хорошая. Столько народу собралось. Весь район. Ямиль Арсланов, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Все прошло хорошо. Нам понравилось. Очень хорошая команда. Артур Хуснутдинов, вратарь

Встретили с теплом, с уютом в деревне Соколовке. Провели товарищеский матч среди команды Соколовки и Курманкеево. Также были и из района ребята. Роберт Асфандияров, нападающий

Соколовский сельсовет в этом году стал победителем муниципального этапа конкурса «Трезвое село». А село Старокурманкеево в 2020 году в интернет-голосовании получило спецприз. И на территории населенного пункта установили игровую площадку с тренажерами.

Проекты как «Трезвое село» объединяют всех жителей. В данном случае все сельские поселения. Здесь принимают участия и молодежь, и старшего поколения люди, которых объединяет спорт, трезвый образ жизни. Рамзия Аминова, секретарь совета Давлеканского района