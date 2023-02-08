Психотерапевт из Уфы стала лауреатом всероссийской премии «Будем жить»

Церемония награждения прошла в Кремлевском дворце в Москве. Премия посвящена Международному дню борьбы против рака. Елена Курбановская 20 лет работает психотерапевтом в Республиканском онкодиспансере. Специалист работает с разрушающими убеждениями, на пути к оздоровлению придется менять жизнь.

На групповой терапии у Елены Курбановской все научились доверять друг другу. И честно рассказывать о том, что беспокоит. В лечении онкозаболеваний воздействовать нужно не только на опухоль, но и на негативные мысли.

Ты неслучайно оказался в этой больнице, притянул к себе болезнь. Если хочешь выздороветь, должен поменять и пересмотреть свою жизнь. Елена

Помогала разобраться с негативными мыслями теперь уже бывшей пациентке диспансера Елена Курбановская. Уже 40 лет она работает с онкобольными пациентами, 20 из них – психотерапевтом. Специалист совсем недавно стала лауреатом всероссийской премии «Будем жить». Ее вручают врачам за мужество и вклад в борьбу против рака.

Она очень много работает с нашими пациентами, и они выдвинули на эту премию. Александр Болонистов, руководитель АНО «Равное право на жизнь»

Елена Курбановская – помощник председателя Свято-Елисаветинского сестричества милосердия Уфимской епархии. В психотерапевте нуждаются и те, кто работает с тяжелыми пациентами. Сестры милосердия ежедневно помогают в паллиативном отделении больницы. Справиться психологически одному получается не всегда.

Тяжелые больные. Устаем психологически, физически. Идем к Елене. Она отзывчивая, помогает нам. Светлана, сестра милосердия

Люди с похожими характерами и установками. За годы работы психотерапевт нашла общие проблемы у своих пациентов. Тело болеет, если боль собралась комом в душе. Положительные результаты будут, если работать над собой.

Развернуть жизнь на 180 и идти в другом направлении. Искать новые смыслы. Елена Курбановская, психотерапевт Республиканского онкологического диспансера