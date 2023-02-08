Психотерапевт из Уфы стала лауреатом всероссийской премии «Будем жить»

Церемония награждения прошла в Кремлевском дворце в Москве. Премия посвящена Международному дню борьбы против рака. Елена Курбановская 20 лет работает психотерапевтом в Республиканском онкодиспансере. Специалист работает с разрушающими убеждениями, на пути к оздоровлению придется менять жизнь.
На групповой терапии у Елены Курбановской все научились доверять друг другу. И честно рассказывать о том, что беспокоит. В лечении онкозаболеваний воздействовать нужно не только на опухоль, но и на негативные мысли.
Помогала разобраться с негативными мыслями теперь уже бывшей пациентке диспансера Елена Курбановская. Уже 40 лет она работает с онкобольными пациентами, 20 из них – психотерапевтом. Специалист совсем недавно стала лауреатом всероссийской премии «Будем жить». Ее вручают врачам за мужество и вклад в борьбу против рака.
Елена Курбановская – помощник председателя Свято-Елисаветинского сестричества милосердия Уфимской епархии. В психотерапевте нуждаются и те, кто работает с тяжелыми пациентами. Сестры милосердия ежедневно помогают в паллиативном отделении больницы. Справиться психологически одному получается не всегда.
Люди с похожими характерами и установками. За годы работы психотерапевт нашла общие проблемы у своих пациентов. Тело болеет, если боль собралась комом в душе. Положительные результаты будут, если работать над собой.
В онкоцентре открылось отделение реабилитации. Елена Курбановская в скором времени подключится к этой работе. С уже поправившимися пациентами она продолжит лечение, чтобы старые установки, а значит, и болезнь не привели в онкоцентр вновь.