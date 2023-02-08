В Уфе девушки устроили драку прямо в магазине

24 января в одном из магазинов Уфы произошла крупная драка. Об этом сообщили в МВД республики.

В полицию обратилась 27-летняя местная жительница, которая сообщила, что у неё произошёл конфликт с девушкой. Спор быстро перерос в драку, во время которой оппонентка отняла телефон девушки и сбежала.

Злоумышленницу удалось быстро опознать по камерам видеонаблюдения. Ею оказалась 20-летняя жительница Уфы, которую вскоре задержали дома. Полицейским она рассказала, что причину конфликта не помнит, а похищенный телефон она якобы выкинула. По данному факту возбуждено уголовное дело.