В Уфе объявлены поиски 44-летнего Николая Киселева

Волонтеры «Лиза Алерт» объявили поиски 44-летнего Николая Киселева из Уфы. О его пропаже добровольцы сообщили в соцсетях.

По данным волонтеров, мужчина ушел из дома 6 февраля. С тех пор о нем нет никаких вестей.

В день исчезновения на Николае Киселеве была серо-оранжевая куртка, черные брюки, такого же цвета кроссовки, на голове — синяя шапка с помпоном.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, русые волосы с проседью, серо-зелёные глаза.