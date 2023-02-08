Парламентарии Башкирии предложили забирать неиспользуемые земли у фермеров

В Башкирии предложили забирать у аграриев неиспользуемые сельскохозяйственные земли. С такой инициативой выступили региональные парламентарии.  

Фото №1 - Парламентарии Башкирии предложили забирать неиспользуемые земли у фермеров

Депутаты Госсобрания республики отмечают, что на данный момент законодательно забирать земли у фермеров, которые пустуют, нельзя. Новый же закон позволит восполнить пробел.

«С принятием закона факт неиспользования земли будет устанавливаться единовременно по истечении трех лет владения участком. После этого можно будет начинать процедуру изъятия земельного участка через суд»

Константин Толкачев, председатель Курултая

В республике будут проводить проверки на участках. Если земля простаивает в течение трех лет или же ее используют не по назначению, владельцу дадут предписание об устранении нарушений. После этого собственник не сможет передавать участок в залог или продавать.

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