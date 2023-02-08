Парламентарии Башкирии предложили забирать неиспользуемые земли у фермеров

В Башкирии предложили забирать у аграриев неиспользуемые сельскохозяйственные земли. С такой инициативой выступили региональные парламентарии.
Депутаты Госсобрания республики отмечают, что на данный момент законодательно забирать земли у фермеров, которые пустуют, нельзя. Новый же закон позволит восполнить пробел.
В республике будут проводить проверки на участках. Если земля простаивает в течение трех лет или же ее используют не по назначению, владельцу дадут предписание об устранении нарушений. После этого собственник не сможет передавать участок в залог или продавать.