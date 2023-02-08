Жительница Башкирии обнаружила свою восьмимесячную дочь мертвой

Известно, что женщина с двумя детьми приехали погостить к своей сестре. Женщины выпили алкоголь, отметили встречу, а затем уложили детей и сами легли спать. На утро жительница Башкирии обнаружила своего ребенка мертвым: девочка лежала на полу лицом вниз.