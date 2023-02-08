Жительница Башкирии обнаружила свою восьмимесячную дочь мертвой

В Абзелиловском районе Башкирии найден труп младенца. Восьмимесячную девочку обнаружила мама.
Известно, что женщина с двумя детьми приехали погостить к своей сестре. Женщины выпили алкоголь, отметили встречу, а затем уложили детей и сами легли спать. На утро жительница Башкирии обнаружила своего ребенка мертвым: девочка лежала на полу лицом вниз.
Как пояснила ее мать, ночью дочь просыпалась, чтобы поесть. Известно, что ребенок спал на краю кровати. Тело передали уфимским специалистам для вскрытия, передает издание «Мой Башкортостан» со ссылкой на собственный источник.