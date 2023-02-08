Жительница Башкирии угрожала 5-летней дочери ножом

3 февраля в полицию Уфы обратились очевидцы, которые сообщили, что женщина с ножом угрожает расправой своей 5-летней дочери.

Инцидент произошёл в служебном помещении Южного автовокзала. Сотрудники правоохранительных органов немедленно прибыли на место происшествия, где обнаружили 37-летнюю уроженку Аургазинского района. Ранее женщина привлекалась к ответственности за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей.

В злополучный вечер женщина размахивала ножом, угрожала маленькой дочке расправой и могла причинить вред и себе. Полицейские задержали дебоширку и передали медикам. Ребёнка передали родственникам. По факту произошедшего проводится проверка.