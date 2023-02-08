«Студенческий стартап» и «Умник»: как в БГАУ развивают инновационные проекты

Это просто эстетическое удовольствие. Они очень красивые. Я думала, что подала не в ту категорию. Я подала в категорию «Креативная индустрия». А у меня больше биотехнология, но мой проект прошел. Но так как я доказала, что это тоже к креативным индустриям относится, так как я занимаюсь именно селекцией данных животных. Вывожу интересные окрасы. Благодарна своему университету за то, что у меня появилась возможность участвовать. Я в дальнейшем хочу развивать это направление, эту интересную науку.

Аделия Ахметгалиева, студентка Башкирского государственного аграрного университета