«Студенческий стартап» и «Умник»: как в БГАУ развивают инновационные проекты

В БГАУ развивают инновационные проекты. Студенты, побеждая в грантовых конкурсах,
получают денежную поддержку. А перспективные идеи превращаются в успешный
бизнес. Съемочная группа БСТ встретилась с победителями конкурсов «Студенческий
стартап» и «Умник».
Леопардовые гекконы едят лишь раз в неделю. Ящерица
вырастает до 20 см в длину и живет до 15 лет. Этому домашнему питомцу всего
семь месяцев. И он обитает в питомнике у Аделии Ахметгалиевой. Первый малыш эублефара
у нее появился шесть лет назад, так Аделию потянуло на террариумистику. Недавно
студентка второго курса Башкирского аграрного университета победила в конкурсе
стартапов Фонда содействия инновациям. Она представила проект «Питомник – зоомагазин
экзотических животных» и получила грант в размере 1 млн рублей. Сейчас она
реализуют свою идею. В небольшом арендуемом помещении уже 150 различных
рептилий.
Это просто эстетическое удовольствие. Они
очень красивые. Я думала, что подала не в ту категорию. Я подала в категорию «Креативная
индустрия». А у меня больше биотехнология, но мой проект прошел. Но так как я
доказала, что это тоже к креативным индустриям относится, так как я занимаюсь
именно селекцией данных животных. Вывожу интересные окрасы. Благодарна своему
университету за то, что у меня появилась возможность участвовать. Я в
дальнейшем хочу развивать это направление, эту интересную науку.Аделия Ахметгалиева, студентка Башкирского государственного аграрного университета
В лаборатории факультета пищевых технологий Фируза
Мухамедьянова определяет качество молока. На специальном аппарате измеряют
сыропригодность напитка. Студентка четвертого курса получила 500 тысяч на
развитие своего инновационного проекта по программе «УМНИК». Теперь она
разрабатывает состав мягкого сыра с растительным компонентом на основе козьего
молока для здорового питания.
Во-первых,
это импортозамещение, так как это отечественные закваски. И мы будем
использовать защитные культуры для увеличения срока годности мягкого сыра.
Сейчас я планирую подавать проект на студенческий стартап и дальше учиться в
магистратуре в этом же университете.Фируза Мухамедьянова, студентка Башкирского государственного аграрного университета
Алия Шамсутдинова получила грант в размере 1 млн
рублей на реализацию и запуск своего стартапа. Она планирует разработать
программное обеспечение для расчета парниковых газов на промышленных
предприятиях. Аспирантка поделилась результатами своих исследований и планами
на ближайшее будущее.
Для
выполнения замеров необходим был квадрокоптер с газоанализатором было снято
промпредприятие, обработаны результаты выбросов парниковых газов и все это
делалось для сравнительного анализа уже. Для анализа, который мы получили с
газоанализатора, и с теми результатами, которые выявятся в программном
обеспечении, который у нас скоро будет. То есть благодаря нашему программному
обеспечению мы будем бороться с изменением климата и промпредприятия будут
иметь возможность благодаря нашей программе выходить на углеродную
нейтральность. Алия Шамсутдинова, аспирантка Башкирского государственного аграрного университета
Наши
обучающиеся участвует в конкурсах постоянно каждый год. Каждый год конкурсы
меняются, тематики направлений меняются. Мы занимаемся селекцией растений в
растениеводстве, селекцией в животноводстве. Инженерный факультет занимается в
своем направлении развития. То есть в зависимости от того, на каком факультете
обучается студент, везде созданы определенные условия, шикарная лабораторная
база, чтобы он мог заниматься наукой, находясь в стенах учебного заведения.Зария Залилова, директор Института инновационного развития Башкирского государственного аграрного университета
В победе ребят в различных конкурсах заинтересованы
и их научные руководители. Студенты, участвуя в грантовых проектах, выигрывают
и реализуют свои разработки. Вуз становится местом запуска и продвижения
бизнес-идей молодежи. И уже в процессе учебы многие студенты начинают свое
дело.