В Башкирии впервые состоялись международные сборы по борьбе на поясах

В Салавате вместе тренировались представители борьбы на поясах из Башкортостана и Казахстана. Это первый опыт, но очень важный в преддверии мирового первенства в Уфе. Форум пройдет в столице республики в августе.

Именитая спортсменка знает, как вдохновить не только на соревнованиях, но и на тренировках – иногда это гораздо важнее. Альфия Алимгужина сама прошла путь от профессионального спортсмена до наставника. Чемпионка мира по самбо и дзюдо 2007 года триумфально выступила на уфимском чемпионате мира по борьбе на поясах. Кому как не ей тренировать женские сборные республики и страны? На сборах в Салавате она занималась с башкирскими спортсменками, две из которых должны выступить на уфимском первенстве мира.

В составе сборной республики и России мастер спорта по борьбе на поясах, двукратная чемпионка мира Алёна Фатыхова. Раньше занималась дзюдо, затем перешла в новый для себя вид спорта. Сейчас спортсменка готовится к предстоящим соревнованиям.

Борьба на поясах – стандартизированный международный вид спорта, это собирательная дисциплина, которая объединила в себе башкиро-татарский курэш, турецкий гурэш, казахский курес. Сборная республики в борьбе на поясах выступает уверенно на состязаниях разного уровня. Понятно, что на домашнем первенстве – амбициозное желание одержать триумф. Поэтому и решили организовать международные сборы.