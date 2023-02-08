В Уфе прошел фестиваль боевых искусств «Юный боец»

В Уфе прошел республиканский спортивно-патриотический фестиваль боевых искусств «Юный боец». Это соревнование не для мастеров спорта, а для тех, кому только предстоит набраться опыта.

Турнир стал четвертым по счету и вторым в этом учебном году. Впереди заключительные состязания, которые пройдут в Уфе в мае. Всего в турнире приняли участие около 700 спортсменов со всей республики. Соревнования проводятся по восьми видам программ в четырех дисциплинах всестилевого каратэ – это ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты, а также в боевом единоборстве комбат в трех дисциплинах.