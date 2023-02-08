В Башкирии нашли тело мужчины, завёрнутое в ковер

5 февраля в полицию Белорецкого района обратился 35-летний местный житель, который рассказал, что нашёл своего 43-летнего брата мёртвым. Его тело было завёрнуто в ковёр в собственной квартире.
Выяснилось, что у соседки убитого мужчины гостили двое неизвестных. 4 февраля они принесли в квартиру технику, а после уехали в Магнитогорск якобы на заработки. Там их и нашли правоохранители. Злоумышленниками оказались 29-летний житель Уфы и 36-летний житель Пензы.
В злополучный вечер мужчины выпивали у хозяйки квартиры. Вскоре у них закончился алкоголь, поэтому они пошли искать деньги. Они постучались к соседу, который отказался давать им деньги. Тогда мужчины избили горожанина, завязали ему руки и нанесли восемь ударов ножом. После они завернули тело погибшего в ковер, украли из квартиры ценные вещи и оставили в квартире соседки.
Мужчины вернулись к женщине, где продолжили выпивать, а на следующие день уехали.
Фото: МВД по РБ.