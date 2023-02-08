Главный тренер сборной Башкирии по софтболу Екатерина Маклакова отмечает 70-летие

Сегодня 70-летний юбилей отмечает Екатерина Маклакова. Она стояла у истоков софтбола в республике. Вида спорта, который очень популярен в США. Но и в Башкортостане есть свои чемпионы. Софтбол незаметно и скромно живет в нашем регионе уже 35 лет, и результаты спортсменов впечатляют. Вся сборная Башкортостана уместилась в одном лишь районе, в Уфимском – именно там развивается это направление.

Екатерина Маклакова в зале – наставник, руководитель тренировочным процессом и идейный вдохновитель. 35 лет она развивает софтбол в республике. Начинала вместе с супругом – заслуженным тренером России Владиславом Маклаковым, сейчас ей помогают сыновья – профессиональные игроки в бейсбол. Виктор даже выступал за океаном. Сергей поиграл в Красноярске, Санкт-Петербурге и в Москве. Сейчас свой опыт они передают юным воспитанницам.

Софтбол – одна из разновидностей бейсбола с незначительными различиями в правилах. Разве что игра проходит на площадке меньшего размера. О заморском спорте Маклаковы впервые услышали в далеком 1987 году, когда не было интернета. Информацию искали сами отовсюду: из книг, студенты-иностранцы буквально на пальцах объясняли супругам, как выглядят мяч, ловушка и бита.

На свои первые соревнования поехали без кетчерского набора, то есть без защитной экипировки. Заняли тогда последнее место. С тех пор Маклаковы воспитали несколько поколений софтболисток. Это их очередная группа. В зимний период тренировки проходят в небольшом зале. Но это, скорее, вынужденная мера, так как для полноценных занятий требуется пространство. Здесь не отработаешь все необходимые элементы. Например, в упражнении с битами мяч заменили на мягкий. Сейчас тренировки проходят в Николаевке, Подымалово и Нурлино. Но уже весной спортсменки выйдут на специализированное поле для игр в бейсбол и софтбол.

Вообще расцвет софтбола в республике пришелся на 90-е годы. Тогда сборная Башкортостана, состоящая только из представительниц Уфимского района, трижды завоевывала кубок страны. В 99-м команда и вовсе подняла над головой кубок Европы. Однако сейчас дела идут хуже. Виной всему финансовый вопрос. Министерство спорта в республике по мере возможности помогает школе, но для серьезных задач нужны спонсоры.