В Башкирии ожидаются изменения расписания движения пригородных автобусов

Маршрут будет отправляться из Петровска в 7:10, 8:05, 10:30, 12:00, 14:10, 15:15 и 18:00, из Макарово — в 7:40, 11:00, 14:35 и 18:25, а покидать автовокзал в Стерлитамаке — в 9:30, 13:05 и 17:00. Время выезда — ежедневно.