В Башкирии ожидаются изменения расписания движения пригородных автобусов

Пресс-служба компании «Башавтотранс» сообщила об изменении расписания и схемы движения пригородных автобусов.
С 15 февраля изменится расписание регулярного пригородного автобуса №103 «Петровск-Макарово-Стерлитамак».
Маршрут будет отправляться из Петровска в 7:10, 8:05, 10:30, 12:00, 14:10, 15:15 и 18:00, из Макарово — в 7:40, 11:00, 14:35 и 18:25, а покидать автовокзал в Стерлитамаке — в 9:30, 13:05 и 17:00. Время выезда — ежедневно.
Кроме того, по новой схеме движения заработал автобус №101к «Стерлитамак КП Колхозный рынок — Салават». Теперь она следующая: Стерлитамак Колхозный рынок — УМР — Тихий Ашкадар — Сады Ильмень — с. Заливное — Покровка — Покровка-2 — Наумовка-1 — Наумовка-2 — Васильевка-1 — Васильевка-2 — Кантюковка — Салават АВ.