В Башкортостане снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

В Башкортостане на несколько тысяч человек снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень ниже, чем в доковидное время. Тенденцию медики связывают со множеством факторов, в том числе и с грамотной маршрутизацией пациентов. В этом деле большую роль сыграл недавно созданный центр управления рисками, где медики работают на упреждение опасных заболеваний.

Практику телемедицинских консультаций в Республиканском кардиоцентре уже давно поставили на поток. Ежедневно столичные специалисты проводят вот такие приемы пациентов из районов. По ту сторону экрана находится и врач, который получает возможность сверить тактику лечения или получить рекомендации по исследованию. Удобно и для пациентов. Гузалия Балагутдинова в кардиоцентр приехала из Караидельского района. Из-за проблем с сердцем женщина наблюдается у медиков уже больше десяти лет. Раньше порой приходилось ехать на прием за сотни километров в столицу. В этот раз женщину проконсультировали и выписали направление на операцию прямо во время дистанционной консультации.

Предупреждение и своевременное лечение – главные принципы в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот уже третий год в кардиоцентре работает центр управления рисками, который ведет контроль за пациентами по всей республике и, что немаловажно, проводит маршрутизацию при госпитализациях.

В случае с экстренными больными, которых везет скорая помощь, важна каждая минута. Специалисты центра в режиме реального времени направляют пациентов в те клиники, где врачи могут сразу же провести операцию по необходимости.

120 минут – время, в течение которого пациента с сердечным приступом можно спасти, говорят медики. О результатах проводимой работы говорит статистика. В 2022 году от болезней сердца умерло почти на 16% меньше человек, чем в 2021-м.