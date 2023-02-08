В Башкирии запустили новую программу, не позволяющую продавать просроченные продукты

Новая технология не пропустит просроченные товары на кассе. Российские ретейлеры создали систему, которая автоматически проверяет срок годности продуктов прямо во время продажи. Первыми технологию запустили супермаркеты «Магнит», но власти планируют распространить опыт на весь продуктовый ретейл. Таким образом, купить просрочку в магазинах в скором будущем станет невозможно.

Теперь уж точно залежавшийся товар дальше кассы не пройдёт. Не пропустит программа. Своеобразным шлагбаумом для просрочки стал алгоритм, разработанный на основе системы «Честный знак».

Продукты, которые в ближайшее время должны перейти в категорию просрочки, сотрудники супермаркетов собирают заранее, минимум за сутки. Залежавшийся товар складируют в подсобке, откуда потом его забирает компания, имеющая лицензию на утилизацию и переработку пищевой продукции. Однако от ошибок никто не застрахован. Здесь и поможет новая система. Участие в программе выгодно и магазинам.

Пока в эксперименте участвуют лишь определённые виды товаров: это молочная продукция, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Испытания проходят на добровольной основе и лишь в магазинах сети «Магнит». И если для магазина это некий эксперимент, то для покупателей это исключительно безопасность.