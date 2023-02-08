В Уфе на чемпионате страны по греко-римской борьбе состоялись схватки в пяти весовых категориях

Сегодня во второй день чемпионата страны по греко-римской борьбе состоялись финальные схватки в пяти весовых категориях. Лучший результат из представителей республики сегодня показал Басхан Саидов. В поединке за бронзу он уступил представителю Красноярского края Данилу Ковалеву и стал четвертым.

Еще один представитель республики дошел до полуфинала. Завтра Нохчо Лабазанов, выступающий в самой тяжелой весовой категории – до 130 килограммов, поборется за третье место турнира. Сегодня он уступил со счетом 0:2 двукратному бронзовому призеру Олимпийских игр, чемпиону мира Сергею Семёнову из Москвы. В прошлом году наш спортсмен завоевал на чемпионате страны бронзовую награду.