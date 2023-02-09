В Уфе обезвредили банду организаторов сети подпольных казино

Как установлено следствием, в 2021-2022 годах на территории Уфы действовала организованная преступная группа из не менее чем 10 человек. Злоумышленники организовали не менее 7 игровых клубов в арендуемых коттеджах, квартирах и подвальных помещениях на территории города. В целях конспирации доступ в заведения был разрешен только доверенным лицам согласно списку игроков. Для проведения азартных игр были приобретены компьютеры, на которые, в нарушение авторских прав, установлено специальное нелицензированное программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры. Организатором преступной группы выступил 37-летний уфимец, который привлек других сообщников для работы кассирами, администраторами и охранниками игрового клуба.

пресс-служба СУ СКР по РБ