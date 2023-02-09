В Башкирии пожарной извещатель спас жизнь сельчанке

Вчера, восьмого февраля, в Кигинском районе Башкирии произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в пятом часу утра. Пожар произошел в жилом бревенчатом доме по улице Гимаева в селе Ибраево. К счастью, пострадавших нет.

На момент возникновения пожара дома находилась хозяйка. Женщина проснулась от пронзающего звука пожарного извещателя. Далее попыталась потушить пожар своими силами, поняв, что самостоятельно не справится, покинула дом. Причины пожара – устанавливаются. пресс-служба ГК Башкирии по ЧС

Известно, что пожарный извещатель был установлен в доме за счет бюджетных средств Башкирии.

Уважаемые граждане! Во избежание трагедии призываем вас соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и не пытаться самостоятельно тушить пожар! пресс-служба ГК Башкирии по ЧС