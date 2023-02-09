В Башкирии простились с 36-летним Тимуром Файзуллиным, погибшим в зоне проведения СВО

В Кармаскалинском районе Башкирии проводили в последний путь 36-летнего рядового Тимура Файзуллина, погибшего в зоне проведения СВО на территории ЛНР. Об этом сообщил глава администрации Альфир Сабиров.

Фото №1 - В Башкирии простились с 36-летним Тимуром Файзуллиным, погибшим в зоне проведения СВО

Траурная церемония прощания состоялась во вторник, седьмого февраля. Глава муниципалитета выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Близкие, родственники, односельчане и все кармаскалинцы оплакивают невосполнимую утрату. Мы разделяем эту горечь, приносим искренние соболезнования и обещаем поддерживать и помогать семье Тимура Ришатовича.

Альфир Сабиров, глава Кармаскалинского района

Тимура Файзуллина наградили орденами генерала Шаймуратова и Мужества посмертно.

Редакция bash.news выражает соболезнования родным и близким Тимура Файзуллина

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