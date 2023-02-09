В Башкирии при загадочных обстоятельствах умер 18-летний студент

На днях в Стерлитамаке скончался 18-летний студент колледжа культуры. Данную информацию подтвердили в колледже, отметив, что юноша очень много времени посвящал учебе, а также работал. Об этом сообщает издание UFA1.RU, ссылаясь на собственный источник.
По предварительным данным, у парня могли быть проблемы со здоровьем, а недоедание, физические и умственные нагрузки только усугубили ситуацию.
Преподаватели и одногруппники студента отзываются о нем как «положительном со всех сторон» человеке, ответственном и порядочном парне и очень сожалеют, что все так произошло. Более того, парня даже хотели зачислить в штат колледжа после окончания учебы.
Вчера, восьмого февраля, юношу похоронили в его родном городе Салавате.
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