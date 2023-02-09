В Башкирии прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 105-летию со дня рождения Назара Наджми

В Дюртюлях прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 105-летию со дня рождения Назара Наджми. Почтить память народного поэта Башкортостана пришли писатели, драматурги, журналисты, деятели культуры и почитатели его творчества.

В Центральной районной библиотеке прошел поэтический фестиваль «Есть крылья для полета». На конкурс приехали более 60 участников из разных уголков республики. В Доме культуры района была организована книжная выставка, а в историко-краеведческом музее – фотовыставка и выставка дистанционного конкурса детских творческих работ по произведениям Назара Наджми. Также был организован турнир памяти поэта среди волейбольных команд района.

Это величайший человек. Мы счастливы, что его стихи, его поэзия, его произведения, его спектакли живут и будут жить еще долго. И будущие поколения будут воспитываться на этих стихах, на этих произведениях.

Радик Динахметов, заслуженный артист Республики Башкортостан
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