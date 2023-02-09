В Башкирии прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 105-летию со дня рождения Назара Наджми

Это величайший человек. Мы счастливы, что его стихи, его поэзия, его произведения, его спектакли живут и будут жить еще долго. И будущие поколения будут воспитываться на этих стихах, на этих произведениях.

Радик Динахметов, заслуженный артист Республики Башкортостан