В Башкирии прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 105-летию со дня рождения Назара Наджми

В Дюртюлях прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 105-летию со дня рождения Назара Наджми. Почтить память народного поэта Башкортостана пришли писатели, драматурги, журналисты, деятели культуры и почитатели его творчества.
В Центральной районной библиотеке прошел поэтический фестиваль «Есть крылья для полета». На конкурс приехали более 60 участников из разных уголков республики. В Доме культуры района была организована книжная выставка, а в историко-краеведческом музее – фотовыставка и выставка дистанционного конкурса детских творческих работ по произведениям Назара Наджми. Также был организован турнир памяти поэта среди волейбольных команд района.