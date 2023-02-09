В Башкирии отметил 100-летний юбилей ветеран ВОВ Владимир Козимир

Сегодня мы поздравили Владимира Ивановича с таким прекрасным юбилеем. Главное пожелание – крепчайшего здоровья и долгих лет жизни! И, конечно, огромная благодарность за Великую Победу! Отдельное спасибо семье нашего дорогого ветерана за то, что так трепетно берегут его. А с Владимиром Ивановичем договорились встретиться теперь 9 мая, в День Победы.

Олег Фролов, мэр Кумертау