В Башкирии отметил 100-летний юбилей ветеран ВОВ Владимир Козимир

В Кумертау 100-летний юбилей отметил ветеран ВОВ Владимир Козимир. Пенсионер родился в селе Воротыновка. Он начал трудиться в колхозе, будучи подростком. Когда началась Великая Отечественная война, Владимир Иванович находился в Иркутской области, где работал на строительстве железной дороги в тайге.

Фото №1 - В Башкирии отметил 100-летний юбилей ветеран ВОВ Владимир Козимир

В 1942 году он был призван в ряды советской армии. Владимир Козимир служил в составе 152-го стрелкового полка 94-й дивизии. Снайпер принимал участие в Маньчжурской операции на Дальнем Востоке, в разгроме японской Квантунской армии.

После окончания войны продолжал служить до 1947 года. По возвращении домой начал работать комбайнером, позже трудился слесарем в тепловых сетях и на авиационном предприятии. В 1984 году Владимир Иванович вышел на пенсию, но продолжал трудиться по приглашению на различных предприятиях, так как ценился как высококлассный специалист тепловых сетей.

С супругой Александрой воспитали троих детей, сейчас подрастают внуки. Вековой юбилей долгожитель встречает в окружении близких, он живет с сыном и его супругой, рассказал глава администрации города Олег Фролов.

Сегодня мы поздравили Владимира Ивановича с таким прекрасным юбилеем. Главное пожелание – крепчайшего здоровья и долгих лет жизни! И, конечно, огромная благодарность за Великую Победу! Отдельное спасибо семье нашего дорогого ветерана за то, что так трепетно берегут его. А с Владимиром Ивановичем договорились встретиться теперь 9 мая, в День Победы.

Олег Фролов, мэр Кумертау
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