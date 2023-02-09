В Башкирии отметил 100-летний юбилей ветеран ВОВ Владимир Козимир

В Кумертау 100-летний юбилей отметил ветеран ВОВ Владимир Козимир. Пенсионер родился в селе Воротыновка. Он начал трудиться в колхозе, будучи подростком. Когда началась Великая Отечественная война, Владимир Иванович находился в Иркутской области, где работал на строительстве железной дороги в тайге.
В 1942 году он был призван в ряды советской армии. Владимир Козимир служил в составе 152-го стрелкового полка 94-й дивизии. Снайпер принимал участие в Маньчжурской операции на Дальнем Востоке, в разгроме японской Квантунской армии.
После окончания войны продолжал служить до 1947 года. По возвращении домой начал работать комбайнером, позже трудился слесарем в тепловых сетях и на авиационном предприятии. В 1984 году Владимир Иванович вышел на пенсию, но продолжал трудиться по приглашению на различных предприятиях, так как ценился как высококлассный специалист тепловых сетей.
С супругой Александрой воспитали троих детей, сейчас подрастают внуки. Вековой юбилей долгожитель встречает в окружении близких, он живет с сыном и его супругой, рассказал глава администрации города Олег Фролов.