В Башкирии двое парней признались, что обманули пожилых людей почти на 2 млн рублей

Позвонив на стационарный телефон 88–летней пенсионерки, мошенники сообщили, что её внучка попала в ДТП и таким образом похитили 600 тысяч рублей. Следующей потерпевшей аналогичным способом сообщили о том, что внучка попала в ДТП, и пожилая женщина передала курьеру 200 тысяч рублей. Так же на уловки мошенников попалась пенсионерка, которой сообщили, что её дочь попала в ДТП. В данном случае у потерпевшей преступники забрали 100 тысяч рублей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

пресс-служба МВД по РБ