В Башкирии двое парней признались, что обманули пожилых людей почти на 2 млн рублей

В полицию Стерлитамака поступил ряд заявлений от пожилых горожан о мошенничествах по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии двое парней признались, что обманули пожилых людей почти на 2 млн рублей

Во всех случаях пенсионерам звонили на городской телефон. Злоумышленники представлялись близкими родственниками и сообщали, что попали в ДТП и по их вине пострадали люди. Для освобождения от уголовной ответственности они просили передать денежные средства курьеру, который сможет приехать.

Позвонив на стационарный телефон 88–летней пенсионерки, мошенники сообщили, что её внучка попала в ДТП и таким образом похитили 600 тысяч рублей. Следующей потерпевшей аналогичным способом сообщили о том, что внучка попала в ДТП, и пожилая женщина передала курьеру 200 тысяч рублей. Так же на уловки мошенников попалась пенсионерка, которой сообщили, что её дочь попала в ДТП. В данном случае у потерпевшей преступники забрали 100 тысяч рублей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

пресс-служба МВД по РБ

В скором времени оперативники задержали двоих 18-летних жителей Альшеевского и Гафурийского районов. Они признались в содеянном. По предварительным данным, следствие установило их причастность к семи преступлениям. Сумма ущерба составила около 2 млн рублей..

Подозреваемых заключили под стражу. В настоящее время оперативники проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Башкирии.

Фото: МВД по РБ.

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