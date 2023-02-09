В Башкирии двое парней признались, что обманули пожилых людей почти на 2 млн рублей

В полицию Стерлитамака поступил ряд заявлений от пожилых горожан о мошенничествах по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Во всех случаях пенсионерам звонили на городской телефон. Злоумышленники представлялись близкими родственниками и сообщали, что попали в ДТП и по их вине пострадали люди. Для освобождения от уголовной ответственности они просили передать денежные средства курьеру, который сможет приехать.
В скором времени оперативники задержали двоих 18-летних жителей Альшеевского и Гафурийского районов. Они признались в содеянном. По предварительным данным, следствие установило их причастность к семи преступлениям. Сумма ущерба составила около 2 млн рублей..
Подозреваемых заключили под стражу. В настоящее время оперативники проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Башкирии.
Фото: МВД по РБ.