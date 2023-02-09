В Башкирии по вине пьяного водителя погиб мужчина

В Октябрьском суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

Трагедия произошла в марте прошлого года на улице Северной в Октябрьском. Пьяный водитель автомобиля Opel Astra допустил столкновение с "Ладой" четырнадцатой модели. В результате ДТП погиб 54-летний водитель отечественной легковушки, а его 27-летний пассажир был доставлен в больницу. Также в аварии пострадали 25 и 28-летние пассажирки иномарки.