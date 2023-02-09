Волонтёры из Башкирии отправились в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения

25 волонтёров поисково-спасательных команд из Башкирии отправились в Турцию для помощи пострадавшим от крупного землетрясения.

Как сообщают представители Госкомитета по ЧС, в группу вошли спасатели, которые находятся в официальных отпусках. Волонтёры сами изъявили желание оказать помощь. В ближайшие дни в Турцию направятся порядка 80 добровольцев.

Также к команде волонтёров присоединилась собака для поиска людей Торин. Служебный пёс уже не раз участвовал в спасательных операциях.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 12,3 тысяч человек, в Сирии – более 3,5 тысяч. Всего пострадали более 67 тысяч человек.