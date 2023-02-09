В Башкирии опрокинулась фура с щебнем: водитель получил травмы

Вчера, восьмого февраля, около села Иглино в Башкирии на ходу опрокинулась фура с щебнем. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

ДТП произошло на 1501 километре автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, 43-летний водитель большегруза не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет.

В результате ДТП водитель фуры получил травмы и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.